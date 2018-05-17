Объем операций с облигациями компании SOCAR на вторичном рынке БФБ превысил $150 млн.

Объем операций с облигациями компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2016-2018гг превысил $150 млн, отмечается в сообщении SOCAR Capital.
«Высокая доходность и надежность облигаций SOCAR способствовала большому интересу к ним со стороны инвесторов. В результате, на Бакинской фондовой бирже объем операций с облигациями SOCAR на вторичном рынке до сих пор превысил $150 млн», - говорится в сообщении.
В информации также сообщается, что до сих пор держателям облигаций Госненфтекомпании было осуществлено шесть выплат по процентам на общую сумму $7,5 млн, в том числе в 2018 году - на общую сумму $2,5 млн. В 2018 году следующие платежи будут произведены 17 июля и 17 октября.
«Еще одной из причин высокого спроса на облигации SOCAR является гарантия Госнефтекомпании по их выкупу. Стоимость этих ценных бумаг не опускалась ниже $1 тыс. и в любой момент существует возможность их обналичивания», - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию пятилетних облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.
Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.
Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.
Н.Аббасова
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