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ТЭК 17.05.2018 12:21

АМОК в I квартале сократила поставки SOCAR попутного газа в 2 раза

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК - оператор по разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли) в I-ом квартале 2018 года передала компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 525 млн кубометров попутного газа с блока АЧГ, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе операционной компании.

Как сообщалось, в январе-марте 2017 года АМОК передала Госнефтекомпании Азербайджана 1,1 млрд кубометров. Таким образом, в I-ом квартале 2018 года объем поставок сократился в 2,1 раза.

"Ежесуточно в I-ом квартале 2018 года мы поставляли SOCAR примерно 5,8 млн кубометров попутного газа", - подчеркнули в АМОК

Как сообщалось, в 2017 году АМОК поставила компании SOCAR 2,9 млрд кубометров попутного газа.

Попутный газ с блока АЧГ передается SOCAR безвозмездно.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ПОПУТНЫЙ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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