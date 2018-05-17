Азербайджан и Нидерланды могут открыть прямое пассажирское авиасообщение Баку-Маастрихт

Азербайджан и Нидерланды обсуждают возможность открытия прямого пассажирского авиасообщения между городами Баку и Маастрихт.
О проведении таких переговоров сообщил руководитель группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линден на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.
«В настоящее время по маршруту Баку-Маастрихт осуществляются карго-перевозки, но также ведутся переговоры по открытию и пассажирского авиарейса в этом направлении», - сказал Рене Ван дер Линден.
Он также отметил, что Азербайджан имеет хороший туристический потенциал и имеется возможность для сотрудничества в этом направлении с Высшей школой туризма Нидерландов.
Б.Рустамбеков
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