Азербайджан и Нидерланды могут открыть прямое пассажирское авиасообщение Баку-Маастрихт

Азербайджан и Нидерланды обсуждают возможность открытия прямого пассажирского авиасообщения между городами Баку и Маастрихт.

О проведении таких переговоров сообщил руководитель группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линден на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

«В настоящее время по маршруту Баку-Маастрихт осуществляются карго-перевозки, но также ведутся переговоры по открытию и пассажирского авиарейса в этом направлении», - сказал Рене Ван дер Линден.

Он также отметил, что Азербайджан имеет хороший туристический потенциал и имеется возможность для сотрудничества в этом направлении с Высшей школой туризма Нидерландов.

Б.Рустамбеков