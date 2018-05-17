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Транспорт и связь 17.05.2018 17:51

Азербайджан и Нидерланды могут открыть прямое пассажирское авиасообщение Баку-Маастрихт

Азербайджан и Нидерланды обсуждают возможность открытия прямого пассажирского авиасообщения между городами Баку и Маастрихт.

О проведении таких переговоров сообщил руководитель группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линден на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

«В настоящее время по маршруту Баку-Маастрихт осуществляются карго-перевозки, но также ведутся переговоры по открытию и пассажирского авиарейса в этом направлении», - сказал Рене Ван дер Линден.

Он также отметил, что Азербайджан имеет хороший туристический потенциал и имеется возможность для сотрудничества в этом направлении с Высшей школой туризма Нидерландов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НИДЕРЛАНДЫ, АВИАРЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]