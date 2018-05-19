Грузия пересмотрела в сторону уменьшения прогноз по импорту электроэнергии в 2018 г

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, которое с начала текущего года осуществляет также функции и полномочия министерства энергетики, внесло коррективы в баланс электроэнергии страны на 2018 год.
Как сообщает Минэкономразвития, согласно обновленному балансу, импорт электроэнергии в Грузию, который в этом году планировался из Азербайджана, России, а также Турции и Армении, решено сократить на 646,8 млн кВт.ч, или на 33% относительно предыдущего плана, до 1 млрд 311,9 млн кВт.ч. В то же время прогноз экспорта электроэнергии в те же страны снижен на 1,7%, до 792,1 млн кВт.ч.
Производство электроэнергии в стране в текущем году ожидается в объеме 12 млрд 684,5 млн кВт.ч, что на 573,8 млн кВт.ч, или на 4,7% больше первоначального плана. В частности, на гидроэлектростанциях планируется выработать 10 млрд 566,1 млн кВт.ч (рост на 7%), на теплоэлектростанциях - 2 млрд 29,4 млн кВт.ч (снижение на 4,8%), ветряной электростанцией - 89 млн кВт. ч (снижение на 1,2%).
В соответствии с обновленным балансом, поставки электроэнергии потребителям снижаются на 0,3%, до 12 млрд 670,1 млн кВт.ч.
Производство электроэнергии в Грузии в январе-апреле 2018 года выросло на 20,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года. При этом импорт электроэнергии в страну за 4 месяца снизился на 38,9%, до 542 млн кВт.ч, а экспорт электроэнергии, который в отличие от прошлого года был начат уже в апреле, составил 61,7 млн кВт.ч против 1,2 млн кВт.ч в январе-апреле 2017 года (тогда этот объем был использован лишь для поддержания напряжения в электросетях, связывающих с соседними странами).
Как сообщалось ранее, в 2017 году производство электроэнергии в Грузии составило 11 млрд 531,2 млн кВт.ч, что на 0,4% меньше по сравнению с показателем 2016 года. В прошлом году республика экспортировала электроэнергию в объеме 685,7 млн кВт.ч (рост на 22,7%), а импортировала 1 млрд 497,2 млн кВт.ч (рост в 3,1 раза). Потребление электроэнергии в Грузии в 2017 году выросло на 7,7%, до 11 млрд 875,3 млн кВт.ч.
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