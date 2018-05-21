На здании РИКЦ в Баку появилась символика Чемпионата мира по футболу - 2018

В центре Баку, на здании Российского информационно-культурного центра (РИКЦ), появилась символика предстоящего Чемпионата мира по футболу - 2018. Это спортивное мероприятие ожидают миллионы любителей футбола в мире. Как известно, Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля этого года в России. Он станет настоящим футбольным марафоном. Его игры пройдут в Москве, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.

Площадь полотна футбольной символики, размещенной на здании РИКЦ в Баку, составляет 40 квадратных метров.

Многочисленные азербайджанские болельщики, проживающие не только в Азербайджане, намерены посетить Чемпионат мира в России и насладиться игрой мировых мастеров футбола.