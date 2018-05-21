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21.05.2018 17:36

На здании РИКЦ в Баку появилась символика Чемпионата мира по футболу - 2018

В центре Баку, на здании Российского информационно-культурного центра (РИКЦ), появилась символика предстоящего Чемпионата мира по футболу - 2018. Это спортивное мероприятие ожидают миллионы любителей футбола в мире. Как известно, Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля этого года в России. Он станет настоящим футбольным марафоном. Его игры пройдут в Москве, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.

Площадь полотна футбольной символики, размещенной на здании РИКЦ в Баку, составляет 40 квадратных метров.

Многочисленные азербайджанские болельщики, проживающие не только в Азербайджане, намерены посетить Чемпионат мира в России и насладиться игрой мировых мастеров футбола.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]