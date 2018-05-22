В Италии заинтересовались, действительно ли кандидат на пост премьера учился в Нью-Йорке

Информация об обучении на курсах в США юриста Джузеппе Конте, являющегося кандидатом на пост премьера Италии, вызвала во вторник бурное обсуждение в итальянских СМИ, заподозривших, что в его биографии могу содержаться неточности.

Газета "Коррьере делла сера" поясняет, что после выдвижения этой кандидатуры в Италии журналисты внимательно изучили официальные краткие биографические данные Дж.Конте. И некоторые моменты вызвали недоумение.

В частности, интерес у СМИ вызвало утверждение, согласно которому потенциальный премьер с 2008 по 2012 год ежегодно приезжал в США, чтобы пройти курсы в Университете Нью-Йорка. Эти данные решил проверить корреспондент "Нью-Йорк таймс" в Италии Джейсон Хоровитц. В результате он обнаружил, что никаких следов пребывания Дж.Конте в этом учебном заведении нет.

Представитель университета Мишель Тсаи заявила, что "человека с таким именем нет ни в одном из наших архивов - ни в списке студентов, ни в списке преподавателей". При этом она предположила, что, возможно, Дж.Конте, тем не менее, действительно побывал в университете, но только на специальных двухдневных курсах. В этих случаях фамилии учащихся не фиксируются в документах вуза.

Сам Дж.Конте отметил в своих данных об учебе, что в Нью-Йорке "повышал свой уровень", не уточняя, какие именно курсы посещал.

Кроме того, итальянские журналисты обнаружили и другую странность в списке учебных заведений, в которых учился Дж.Конте. В частности, в нем фигурирует венский институт International Kultur Institut. Однако, как отмечают СМИ, такого учебного заведения в столице Австрии не существует. Вероятно, речь идет об опечатке, так как в Вене работает Internationales Kulturinstitute, в котором желающие проходят обучение немецкому языку.

Вместе с тем, в списке вузов, в которых учился возможный будущий премьер Италии есть и такие престижные заведения как, к примеру, Йельский университет (США) и римский "Рома тре", и в данных случаях доподлинно известно, что Дж.Конте действительно проходил там курсы.

Кроме того, "Нью-Йорк" таймс приводит слова клиентов и друзей Дж.Конте, заверяющих, что он - отличный юрист.

В то же время, как отмечают римские СМИ, пока точно неясно, будет ли утверждена его кандидатура, так как у президента Италии Серджо Маттареллы по-прежнему есть сомнения по поводу того, является ли Дж.Конте подходящим кандидатом.

В понедельник итальянское движение "Пять звезд" и партия "Лига" выдвинули юриста, профессора юриспруденции Флорентийского университета Джузеппе Конте кандидатом на пост председателя Совета министров страны.

"Дж.Конте будет премьером", - сообщил журналистам лидер движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо по окончании встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой в Квиринальском дворце.

В то же время глава итальянского государства своего решения пока не озвучил.

Дж.Конте родился в 1964 году в области Апулия и сделал карьеру в области преподавания гражданского частного права. В частности, он читал лекции в таких известных во всем мире университетах, как Кембридж и Сорбонна.

У Дж.Конте нет серьезного опыта политической деятельности. Его считают компромиссным кандидатом, так как он не представляет ни "Лигу", ни "Пять звезд".

Ранее "Лига" и "Пять звезд" распространили текст контракта о создании коалиционного соглашения, в котором затрагивались международные отношения, социально-экономическая, культурная и трудовая сферы. Помимо этого, в соглашении говорилось о необходимости отменить санкции против России одновременно с сохранением партнерских отношений между Италией и Вашингтоном.

Политики не могли сформировать правительство в Италии более двух месяцев. После очередных безуспешных консультаций президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов. Обе партии выступили против такого предложения.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.