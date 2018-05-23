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Бизнес и законодательство 23.05.2018 13:15

Налогоплательщики в Азербайджане в январе-апреле представили более 2,6 млн электронных счетов-фактур

Налогоплательщики в Азербайджане в течение января-апреля 2018 года направили 2 млн 651,795 тыс. электронных счетов-фактур по оказанным услугам и выполненным работам, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов Азербайджана.

"За январь-апрель 2018 года налогоплательщики представили 2 млн 651,795 тыс. электронных счетов-фактур. Общая стоимость операций по ним составила 14,1 млн манатов», - отметили в ведомстве.

Из общего числа представленных электронных счетов-фактур 2 млн 421,745 тыс. единиц приходятся на Баку, 230,05 тыс. - на другие регионы страны.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2017 года электронные счета-фактуры должны представлять плательщики НДС, действующие сфере торговли и общественного питания, и оборот за последние 12 месяцев превышает 200 тыс. манатов.

Остальные налогоплательщики (включая юридических и физических лиц) должны представлять электронные счета-фактуры с 1 января 2018 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НАЛОГИ, СЧЕТ/ФАКТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]