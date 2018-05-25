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Дальнее зарубежье 25.05.2018 20:16

Шойгу: В феврале в Сирии проведены практические пуски перспективных крылатых ракет с истребителя Су-57

Россия в феврале испытала в Сирии перспективные крылатые ракеты с истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолёта пятого поколения Су-57", - заявил С.Шойгу.

Накануне глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сказал, что Су-57 хорошо показали себя в Сирии.

"Действительно, два самолета прошли боевое крещение в Сирии. В феврале выполняли задачи. Все поставленные задачи выполнены", - сказал Ю.Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Самолет подтверждает все крайне амбициозные характеристики, которые были в него заложены по сверхманевренности и по возможности систем, которые на нем установлены. Самолет, конечно, другого поколения", - сказал Ю.Слюсарь о Су-57.

Глава ОАК подтвердил, что в 2019 году Вооруженные силы РФ начнут получать Су-57 из первой установочной партии.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщалось, российские военные уже начали опытно-боевую эксплуатацию истребителя пятого поколения.

Вице-премьер Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ, заявлял, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12 самолётов, 10 из которых активно участвуют в лётных испытаниях.

Ожидается, что установочной партия, которую получат российские военные, будет насчитывать 12 Су-57. Эти истребители будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость без форсажа, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний займет около трех лет.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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