Шойгу: В феврале в Сирии проведены практические пуски перспективных крылатых ракет с истребителя Су-57

Россия в феврале испытала в Сирии перспективные крылатые ракеты с истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолёта пятого поколения Су-57", - заявил С.Шойгу.
Накануне глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сказал, что Су-57 хорошо показали себя в Сирии.
"Действительно, два самолета прошли боевое крещение в Сирии. В феврале выполняли задачи. Все поставленные задачи выполнены", - сказал Ю.Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.
"Самолет подтверждает все крайне амбициозные характеристики, которые были в него заложены по сверхманевренности и по возможности систем, которые на нем установлены. Самолет, конечно, другого поколения", - сказал Ю.Слюсарь о Су-57.
Глава ОАК подтвердил, что в 2019 году Вооруженные силы РФ начнут получать Су-57 из первой установочной партии.
Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
Как сообщалось, российские военные уже начали опытно-боевую эксплуатацию истребителя пятого поколения.
Вице-премьер Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ, заявлял, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12 самолётов, 10 из которых активно участвуют в лётных испытаниях.
Ожидается, что установочной партия, которую получат российские военные, будет насчитывать 12 Су-57. Эти истребители будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость без форсажа, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний займет около трех лет.
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