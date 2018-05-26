Маргвелашвили на экономическом форуме в Тбилиси заявил о транспортных возможностях Грузии в европейской торговле с Востоком

Международный экономический форум стран Центральной и Восточной Европы, который ежегодно проходит в польском курортном городе Крыница, в субботу переместился в Тбилиси, где отмечается 100-летие со дня объявления независимости Грузии.

Открыли форум президенты Грузии, Польши и Словакии, которые в своих выступлениях сосредоточились на создании благоприятного климата для развития политического и экономического сотрудничества в Европе.

"Очень своевременно проводить этот форум в Грузии, имеющей большой потенциал и приобретающей все более важную роль в экономических процессах как на востоке, так и на западе Европы", - сказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили, приветствуя участников форума.

По его словам, это - транспортировка энергоносителей и проекты, которые в следующем году будут завершены в Европе и станут частью энергетической безопасности Европы. "Это торговые маршруты, которые пролегают через Грузию на европейские и азиатские рынки, это Черное море, которое для экономики Востока является местом, откуда они могут экспортировать свою продукцию", - сказал Г.Маргвелашвили.

Он отметил, что экономическая среда, созданная в Грузии, простота ведения в стране бизнеса создает для этого все условия.

"Благодаря открытой и либеральной политике, которая привела к соглашениям о свободной торговле со многими странами, инвестирование в Грузию означает инвестирование не только в 3,5-миллионный рынок. Бизнес имеет возможность выйти на 2-миллиардный рынок Евросоюза, Китая, Турции, стран бывшего Советског Союза. Это большая открытость - большой потенциал", - заявил грузинский президент.

Слова главы государства подтвердил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"Грузию часто называют воротами между Европой и Азией, и мы надеемся, что с правильной экономической политикой, инвестиционной привлекательностью, тесным сотрудничеством со странами-партнерами и с их поддержкой мы будем поддерживать эту высокую и ответственную нишу постоянно и развиваться более успешно", - заявил Г. Квирикашвили.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда отметил, что Грузия является важным партнером Польши на Южном Кавказе.

"Уверен, что в течение следующих лет мы сможем сделать и достичь большего. Наш экспорт конкурентоспособен. У нас есть предложения по включенности польских ведомств и бизнеса в развитие энергетического сектора в Грузии, особенно в проекты, связанные с зеленой технологией источников возобновляемой энергии", - сказал А.Дуда на открытии форума.

Кроме того, он подчеркнул, что Польша и Грузия могут совместно работать над развитием инфраструктуры, многофункциональных транспортных коридоров, которые свяжут Азербайджан, Грузию, Украину и другие страны Европы, над проектом "Нового Шелкового пути".

Со своей стороны президент Словакии Андрей Киска выразил уверенность, что Грузия станет членом Евросоюза.

"Словакия и Грузия по численности населения похожи, в Словакии живут почти 5 млн человек, в Грузии - чуть меньше. Евросоюз - фантастический проект, он объединяет 500 млн жителей и имеет сильную экономику. У нас прекрасная возможность разговаривать с друзьями о вызовах и достижениях, реализовывать совместные проекты. Мы должны быть вместе. Это демократия и свободный рынок. Именно поэтому мы боремся за Грузию, чтобы она стала членом Евросоюза", - сказал А.Киска.

После открытия экономический форум продолжил работу по конкретным вопросам и направлениям в формате панелей.