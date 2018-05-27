Париж продолжит прилагать максимум усилий для карабахского урегулирования в предстоящие месяцы – глава МИД Франции

Баку надеется на активность Парижа в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
"Мы надеемся на активность Франции в этом вопросе и на мирное урегулирование конфликта", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в воскресенье в Баку.
В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что у Парижа имеются определенные обязательства по урегулированию карабахского конфликта. "Мы хотим мира и стабильности в регионе. Франция приложит максимум усилий для того, чтобы найти урегулирование конфликта в предстоящие месяцы", - отметил он.
Жан-Ив Ле Дриан добавил, что "текущий статус-кво не является вариантом урегулирования карабахского конфликта".
Франция является одним из трех сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, занимающейся урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Ф.Исазаде
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