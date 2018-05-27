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Карабахский конфликт 27.05.2018 13:47

Париж продолжит прилагать максимум усилий для карабахского урегулирования в предстоящие месяцы – глава МИД Франции

Баку надеется на активность Парижа в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Мы надеемся на активность Франции в этом вопросе и на мирное урегулирование конфликта", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в воскресенье в Баку.

В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что у Парижа имеются определенные обязательства по урегулированию карабахского конфликта. "Мы хотим мира и стабильности в регионе. Франция приложит максимум усилий для того, чтобы найти урегулирование конфликта в предстоящие месяцы", - отметил он.

Жан-Ив Ле Дриан добавил, что "текущий статус-кво не является вариантом урегулирования карабахского конфликта".

Франция является одним из трех сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, занимающейся урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]