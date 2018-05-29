Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 мая ЦБА установил на уровне 1,9770 манат/1EUR (24 мая - 1,9906 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 мая установил 0,02736 манат/1RUB (25 мая - 0,0276 манат/1RUB).

Н.Аббасова