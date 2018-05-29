Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 29 мая ЦБА установил на уровне 1,9770 манат/1EUR (24 мая - 1,9906 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 мая установил 0,02736 манат/1RUB (25 мая - 0,0276 манат/1RUB).
Н.Аббасова
Трамп выражает "сильную поддержку" ЮГК - Госдеп
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанское мирное население в период проведения сельхоз работ – Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Киев отлично организовал проведение финала Лиги чемпионов - президент УЕФА
Эмин Агаларов стал народным артистом Азербайджана
Thales, Бакметрополитен, Schneider Electric и UFAZ подписали меморандум о сотрудничестве
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Глава МИД Белоруссии на встрече с Лавровым в Минске отметил последовательность в развитии белорусско-российских отношений
Высокопоставленный представитель КНДР летит в Вашингтон для подготовки саммита - СМИ
Населенные пункты на юге Израиля подверглись минометному обстрелу со стороны Газы
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Вышел в свет специальный выпуск журнала Caspian Energy
Акция «Флаг» от Nar в честь Дня Республики
Союз казаков Азербайджана и татары Азербайджана отметили 100-летие создания АДР
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»