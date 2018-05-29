Лондон готов развивать сотрудничество с Баку в сферах АПК, ритейла, образования – торговый посланник премьера Великобритании

Лондон готов расширить сотрудничество с Баку в ненефтяной сфере, в частности, в АПК, образовании, ритейле, заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

"Важно рассмотреть возможности сотрудничества в ненефтяном секторе согласно интересам Азербайджана - АПК, образование, ритэйл", - сказала Э.Николсон во вторник журналистам в Баку.

По ее словам, в настоящее время в Азербайджане работают свыше 500 компаний с британским капиталом.

Э.Николсон добавила, что нефть и газ в ближайшем будущем будут играть важную роль не только для Азербайджана, но и для всего мира.

Ф.Исазаде