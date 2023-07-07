Посол Великобритании готов содействовать привлечению британских инвестиций в Азербайджан

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил готовность содействовать привлечению британских инвестиций в Азербайджан. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.
Как сообщили в AZPROMO, Фергус Олд отметил, что британские компании задействованы в проектах на освобожденных территориях Азербайджана (в Карабахе и Восточном Зангезуре - ИФ) и выразил готовность способствовать привлечению большего количества компаний.
В свою очередь Абдуллаев рассказал о деятельности агентства, механизмах продвижения экспорта, в том числе о бренде Made in Azerbaijan и субсидировании логистики. Он отметил наличие значительного потенциала для совместных проектов и сотрудничества не только в сферах торговли и инвестиций, но и в таких областях, как образование, кибербезопасность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, особо подчеркнул "роль деятельности Британской торговой палаты в стране для реализации имеющегося экономического потенциала".
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