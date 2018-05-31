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ТЭК 31.05.2018 15:38

SOCAR заключит контракты на закупку бензина в России

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует заключить контракты на импорт бензина из России, заявил вице-президент SOCAR по нефтепереработке Давид Мамедов.

"Но это будут не строго обязывающие контракты, они будут только на случай, если возникнет потребность в импорте, особенно с учетом того, в октябре Бакинский НПЗ на месяц остановится на ремонт", - сказал Д.Мамедов журналистам в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, контракты планируется заключить в июне. "Самые приемлемые по цене – это поставки из России автомобильного бензина АИ-92", - отметил он.

Д.Мамедов не сообщил объемы контрактов, так как "сложно предсказать какой внутренний спрос на бензин АИ-92 будет в летний сезон".

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, РОССИЯ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]