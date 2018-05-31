SOCAR заключит контракты на закупку бензина в России

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует заключить контракты на импорт бензина из России, заявил вице-президент SOCAR по нефтепереработке Давид Мамедов.
"Но это будут не строго обязывающие контракты, они будут только на случай, если возникнет потребность в импорте, особенно с учетом того, в октябре Бакинский НПЗ на месяц остановится на ремонт", - сказал Д.Мамедов журналистам в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, контракты планируется заключить в июне. "Самые приемлемые по цене – это поставки из России автомобильного бензина АИ-92", - отметил он.
Д.Мамедов не сообщил объемы контрактов, так как "сложно предсказать какой внутренний спрос на бензин АИ-92 будет в летний сезон".
Н.Аббасова
Алиев обсудил с представителем Госдепа США региональное сотрудничество и развитие демократии
Вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана ускорит решение карабахского конфликта - Алиев
Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии
Компания Uber добавила кнопку экстренного вызова в новую версию приложения
Зидан объявил об уходе из "Реала"
Азербайджан продолжит продвигать в мире Исламскую культуру и ценности - Алиев
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Нетаньяху в 2011 году приказал военным в течение 15 дней приготовиться к удару по Ирану - экс-глава Моссад
Radisson Hotel Group намерена до 2021г открыть 9 отелей в СНГ и странах Балтии
Германские правые призывают к расследованию действий Меркель по поводу миграционного кризиса
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Дети мира». Фоторепортаж
Компания Bakcell поддержала международный инновационный конкурс, организуемый Азербайджано-Французским университетом
Теймураз Киримов: культура и бизнес за процветание братства народов Азербайджана и Грузии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»