Парламент Азербайджана утвердил исполнение госбюджета за 2017г с дефицитом 1,5% ВВП

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в четверг утвердил исполнение госбюджета за 2017 год с дефицитом в размере 1 млрд 78 млн манатов 1,5% ВВП, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
В 2017 году доходы госбюджета Азербайджана составили 16 млрд 517 млн манатов и были исполнены на 98,5%. При этом ненефтяные доходы госбюджета составили 8 млрд 633 млн манатов или 52,3% всех бюджетных доходов.
В 2017 году в структуре доходов госбюджета 6 млрд 974 млн манатов составили поступления по линии Минналогов, 2 млрд 609 млн манатов - по линии Государственного таможенного комитета, 6 млрд 100 млн манатов - трансферты из Госнефтефонда, 250 млн манатов - из прибыли Центрального банка, остальное - прочие доходы.
Расходы госбюджета в 2017 году составили 17 млрд 595 млн манатов и исполнены на 98,1%.
В структуре расходов - 10 млрд 906 млн манатов (62% всех расходов) составили текущие, капитальные - 5 млрд 175 млн манатов (29,4%), остальное - на обслуживание госдолга.
В 2017 году 15,9% всех расходов госбюджета (2 млрд 804 млн манатов) было направлено на оборону.
В прошлом году 70 млн манатов было направлено на проведение диагностического оценивания учителей, 36 млн манатов - на пилотное внедрение обязательного медицинского страхования, 356 млн манатов - на финансирование проектов из Резервных фондов президента и кабинета министров, 150 млн манатов - на социальную ипотеку и строительство социального жилья, 546 млн манатов - безвозмездно перечислено Азербайджанскому фонду страхования вкладов (ADIF).
А.Азизов
ГААД получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Баку считает важным участие США в карабахском урегулировании - премьер Азербайджана
Запуск ЮГК станет катализатором для развития других отраслей экономики Азербайджана - еврокомиссар Эттингер
Президент Алиев назначил Джейхуна Мамедова ректором Азербайджанского института теологии
Иностранные туристы в январе-апреле совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 406 млн манатов
Компания Uber добавила кнопку экстренного вызова в новую версию приложения
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Премьер Украины заявляет, что изначально не знал о спецоперации СБУ с журналистом Бабченко
Трамп доволен контактами представителей США и КНДР по подготовке к его переговорам с Ким Чен Ыном
В ЕС ожидают соблюдения сторонами постановления Стокгольмского арбитража по российско-украинскому газовому спору
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Еще двое молодых людей открыли свой бизнес при поддержке Bakcell
Банк Республика провел презентацию фильма к 100-летию АДР в Баку и Гяндже.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»