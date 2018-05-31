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Макроэкономика 31.05.2018 16:43

Парламент Азербайджана утвердил исполнение госбюджета за 2017г с дефицитом 1,5% ВВП

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в четверг утвердил исполнение госбюджета за 2017 год с дефицитом в размере 1 млрд 78 млн манатов 1,5% ВВП, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В 2017 году доходы госбюджета Азербайджана составили 16 млрд 517 млн манатов и были исполнены на 98,5%. При этом ненефтяные доходы госбюджета составили 8 млрд 633 млн манатов или 52,3% всех бюджетных доходов.

В 2017 году в структуре доходов госбюджета 6 млрд 974 млн манатов составили поступления по линии Минналогов, 2 млрд 609 млн манатов - по линии Государственного таможенного комитета, 6 млрд 100 млн манатов - трансферты из Госнефтефонда, 250 млн манатов - из прибыли Центрального банка, остальное - прочие доходы.

Расходы госбюджета в 2017 году составили 17 млрд 595 млн манатов и исполнены на 98,1%.

В структуре расходов - 10 млрд 906 млн манатов (62% всех расходов) составили текущие, капитальные - 5 млрд 175 млн манатов (29,4%), остальное - на обслуживание госдолга.

В 2017 году 15,9% всех расходов госбюджета (2 млрд 804 млн манатов) было направлено на оборону.

В прошлом году 70 млн манатов было направлено на проведение диагностического оценивания учителей, 36 млн манатов - на пилотное внедрение обязательного медицинского страхования, 356 млн манатов - на финансирование проектов из Резервных фондов президента и кабинета министров, 150 млн манатов - на социальную ипотеку и строительство социального жилья, 546 млн манатов - безвозмездно перечислено Азербайджанскому фонду страхования вкладов (ADIF).

А.Азизов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ГОСБЮДЖЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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