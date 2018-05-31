Еще двое молодых людей открыли свой бизнес при поддержке Bakcell

Молодые предприниматели, начавшие свой бизнес в Гяндже, выросли под патронажем «Детских деревень SOS»
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, в рамках совместного проекта с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан», помогла еще двоим молодым людям открыть свой малый бизнес.
Так, в городе Гянджа состоялось открытие магазина «Фруктовый базар» - одного из проектов, отличившихся хорошо составленным бизнес планом, в рамках проекта «Центр карьеры и развития молодежи», осуществляемого при поддержке Bakcell. Компания выделила финансовые средства для осуществления идей молодых людей, выросших под патронажем «Детских деревень SOS».
«Эти молодые люди добились большого успеха благодаря своим умениям и целеустремленности. Компания Bakcell гордится тем, что является частью этого успеха. Мы верим, что достижения участников нашего пилотного проекта станет хорошим примером и для других представителей молодежи» отметила Сухейла Джафарова, руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell.
Мастер-тренер Международной Организации Труда Азер Рахимов, обучавший участников проекта написанию бизнес плана, высоко оценил участие компании Bakcell в этом проекте: «Мы уже многие годы поддерживаем молодежь Азербайджана в воплощении их бизнес-идей в жизнь посредством различных проектов. Я очень рад, что компания Bakcell стала первой из всех местных организаций и компаний, предоставившей подобного рода поддержку молодым предпринимателям».
Владельцы нового магазина Камран Гусейнов и Махал Гулиев какое-то время занимались торговлей овощами и фруктами в Гяндже и очень хорошо разбираются в своем деле. Одним из основных критериев при оценке проекта стал их опыт в этой сфере.
«Проект «Начни и совершенствуй свой бизнес» стал для нас очень полезным, так как у нас уже был опыт в сфере торговли, и тренинги помогли нам развить свои знания и умения. В то же время, мы очень благодарны тому, что нам были выделены финансы, благодаря чему мы открыли свой бизнес. Мы постараемся оправдать оказанное нам доверие» сказал Камран Гусейнов.
Отметим, что в ходе первого этапа проекта, осуществленного в прошлом году, 15 молодых людей находящихся под патронажем Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан» приняли участие в семинарах под названием «Начни и совершенствуй свой бизнес». Три бизнес проекта, которые были признаны самыми успешными, по результатам оценивания, получили необходимое финансирование от компании Bakcell. Этими проектами стали «Магазин Цветов Флористика» и «Кафе Чайная» в Баку, а также «Фруктовый Базар» в Гяндже.
Компания Bakcell оказывает поддержку детям лишенным родительской опеки, а также детям из малоимущих семей, в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» с 2009 года.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.
Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).
После того как услуги мобильного интернета стандарта 3G были признаны лучшими на рынке Азербайджана, 5 мая 2015 года Bakcell объявила о коммерческом запуске услуг стандарта 4G (LTE). Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети Интернет везде, где бы они ни находились. Сегодня, наряду с жителями Баку и Апшеронского полуострова, жители таких городов как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран и Сиазань имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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