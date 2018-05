Еще двое молодых людей открыли свой бизнес при поддержке Bakcell

Молодые предприниматели, начавшие свой бизнес в Гяндже, выросли под патронажем «Детских деревень SOS»

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, в рамках совместного проекта с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан», помогла еще двоим молодым людям открыть свой малый бизнес.

Так, в городе Гянджа состоялось открытие магазина «Фруктовый базар» - одного из проектов, отличившихся хорошо составленным бизнес планом, в рамках проекта «Центр карьеры и развития молодежи», осуществляемого при поддержке Bakcell. Компания выделила финансовые средства для осуществления идей молодых людей, выросших под патронажем «Детских деревень SOS».

«Эти молодые люди добились большого успеха благодаря своим умениям и целеустремленности. Компания Bakcell гордится тем, что является частью этого успеха. Мы верим, что достижения участников нашего пилотного проекта станет хорошим примером и для других представителей молодежи» отметила Сухейла Джафарова, руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell.

Мастер-тренер Международной Организации Труда Азер Рахимов, обучавший участников проекта написанию бизнес плана, высоко оценил участие компании Bakcell в этом проекте: «Мы уже многие годы поддерживаем молодежь Азербайджана в воплощении их бизнес-идей в жизнь посредством различных проектов. Я очень рад, что компания Bakcell стала первой из всех местных организаций и компаний, предоставившей подобного рода поддержку молодым предпринимателям».

Владельцы нового магазина Камран Гусейнов и Махал Гулиев какое-то время занимались торговлей овощами и фруктами в Гяндже и очень хорошо разбираются в своем деле. Одним из основных критериев при оценке проекта стал их опыт в этой сфере.

«Проект «Начни и совершенствуй свой бизнес» стал для нас очень полезным, так как у нас уже был опыт в сфере торговли, и тренинги помогли нам развить свои знания и умения. В то же время, мы очень благодарны тому, что нам были выделены финансы, благодаря чему мы открыли свой бизнес. Мы постараемся оправдать оказанное нам доверие» сказал Камран Гусейнов.

Отметим, что в ходе первого этапа проекта, осуществленного в прошлом году, 15 молодых людей находящихся под патронажем Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан» приняли участие в семинарах под названием «Начни и совершенствуй свой бизнес». Три бизнес проекта, которые были признаны самыми успешными, по результатам оценивания, получили необходимое финансирование от компании Bakcell. Этими проектами стали «Магазин Цветов Флористика» и «Кафе Чайная» в Баку, а также «Фруктовый Базар» в Гяндже.

Компания Bakcell оказывает поддержку детям лишенным родительской опеки, а также детям из малоимущих семей, в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» с 2009 года.

