Катар не намерен вступать в противостояние с Ираном, несмотря на то, что между государствами существует множество разногласий, заявил в воскресенье в ходе международной конференции по безопасности в Сингапуре министр обороны Катара Халид бен Мохаммед аль-Аттиях.

"Это мудро - звать США и Израиль воевать с Ираном? Иран находится по соседству. Если какая-либо третья сторона попытается побудить какую-либо страну на войну с Ираном, это будет очень опасно", - сказал он, отметив, что Доха "не будет разжигать войну в регионе", хотя признает разногласия с Тегераном.

Отвечая на вопрос, могут ли авиабазы Катара быть использованы для совершения авиаударов по Ирану, министр отметил, что его страна "не является сторонником войны" и призвал к диалогу и сотрудничеству.