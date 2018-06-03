Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0272 GBR   2.2546 TRY   0.3754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 16° 24° 5 Июн 17° 26° 6 Июн 18° 28°

Регион 03.06.2018 17:18

Катар не собирается "разжигать войну в регионе", вступив в конфликт с Ираном - министр обороны

Катар не намерен вступать в противостояние с Ираном, несмотря на то, что между государствами существует множество разногласий, заявил в воскресенье в ходе международной конференции по безопасности в Сингапуре министр обороны Катара Халид бен Мохаммед аль-Аттиях.

"Это мудро - звать США и Израиль воевать с Ираном? Иран находится по соседству. Если какая-либо третья сторона попытается побудить какую-либо страну на войну с Ираном, это будет очень опасно", - сказал он, отметив, что Доха "не будет разжигать войну в регионе", хотя признает разногласия с Тегераном.

Отвечая на вопрос, могут ли авиабазы Катара быть использованы для совершения авиаударов по Ирану, министр отметил, что его страна "не является сторонником войны" и призвал к диалогу и сотрудничеству.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАТАР, ИРАН, КОНФЛИКТ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Глава МИД Ирана Джавад Зариф посетит Катар

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]