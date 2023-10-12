Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8072 RUR   0.0174 GBR   2.0942 TRY   0.0613

Цена на нефть

11.10 $/bbl +/- WTI 83.49 -2.48 Brent 85.82 -1.83

Дальнее зарубежье 12.10.2023 23:09

США и Катар договорились пока не допускать Иран к обещанным ранее Тегерану $6 млрд

Власти США и Катар достигли негласной договоренности не предоставлять Ирану доступ к обещанным ему ранее $6 млрд, сообщает CNN со ссылкой на источник в Конгрессе.

По информации источника, такие данные американским конгрессменам сообщил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо. Чиновник заявил, что стороны достигли договоренности, что "эти средства в ближайшее время не тронут".

Средства, принадлежащие Ирану, ранее в этом году перевели на катарские счета в рамках соглашения, которое достигли американская и иранская стороны, в обмен на освобождение пяти американцев. В Вашингтоне считают, что этих людей удерживали под стражей неправомерно. Иранская сторона свою часть сделки выполнила и освободила граждан США.

На фоне атаки радикального движения ХАМАС на Израиль американские политики призвали администрацию США заморозить эти средства. Тем не менее, в Вашингтоне заявили, что не располагают доказательствами, что именно Иран стоит за этим нападением.

Ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и представитель совета национальной безопасности Джон Кирби не подтвердили информацию о наличии такой негласной договорённости между США и Катаром. Однако Блинкен уточнил, что у США есть право заморозить счета. Изначально предполагалось, что эти $6 млрд Ирану можно будет тратить лишь на гуманитарные нужды.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КАТАР, ИРАН, СРЕДСТВА


Похожие новости


Талибы и представители США завершили переговоры в Дохе Делегация талибов вылетела в Катар, где обсудит с представителями США отмену санкций Блинкен обсудил с катарским вице-премьером Украину, Афганистан, Иран Байден рассчитывает на встрече с эмиром Катара договориться о поставках газа в Европу на случай санкций против России Катар будет представлять интересы США в Афганистане - Блинкен Пентагон подтвердил прибытие в Катар еще двух бомбардировщика B-52H для прикрытия вывода войск из Афганистана Катар и Кувейт присоединятся к коалиции США для защиты судоходства в Персидском заливе - Пентагон Самолет с Трампом приземлился в Катаре для дозаправки Помпео подписал в Катаре меморандум о расширении авиабазы Эль-Удейд Тиллерсон прибыл в Катар для переговоров вокруг регионального кризиса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az