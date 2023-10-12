США и Катар договорились пока не допускать Иран к обещанным ранее Тегерану $6 млрд

Власти США и Катар достигли негласной договоренности не предоставлять Ирану доступ к обещанным ему ранее $6 млрд, сообщает CNN со ссылкой на источник в Конгрессе.

По информации источника, такие данные американским конгрессменам сообщил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо. Чиновник заявил, что стороны достигли договоренности, что "эти средства в ближайшее время не тронут".

Средства, принадлежащие Ирану, ранее в этом году перевели на катарские счета в рамках соглашения, которое достигли американская и иранская стороны, в обмен на освобождение пяти американцев. В Вашингтоне считают, что этих людей удерживали под стражей неправомерно. Иранская сторона свою часть сделки выполнила и освободила граждан США.

На фоне атаки радикального движения ХАМАС на Израиль американские политики призвали администрацию США заморозить эти средства. Тем не менее, в Вашингтоне заявили, что не располагают доказательствами, что именно Иран стоит за этим нападением.

Ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и представитель совета национальной безопасности Джон Кирби не подтвердили информацию о наличии такой негласной договорённости между США и Катаром. Однако Блинкен уточнил, что у США есть право заморозить счета. Изначально предполагалось, что эти $6 млрд Ирану можно будет тратить лишь на гуманитарные нужды.