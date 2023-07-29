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Дальнее зарубежье 29.07.2023 19:05

Делегация талибов вылетела в Катар, где обсудит с представителями США отмену санкций

Делегация во главе с министром иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" мавлави Амир Ханом Муттаки в субботу отправилась в Доху на переговоры с представителями США, сообщил заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

"В ходе переговоров будут обсуждаться меры по прекращению санкций и черных списков, освобождению банковских резервов Афганистана и недопущению нарушению воздушного пространства Афганистана", - написал он на своей странице в соцсети.

Ахмад сообщил, что также в ходе этого визита делегация талибов проведет переговоры с некоторыми должностными лицами правительства Катара и иностранными представителями, базирующимися в Катаре, по вопросам двусторонних отношений.

Движение "Талибан" пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года после того, как США, их союзники по коалиции, а также поддерживаемое ими правительство Афганистана спешно покинули страну.

Несмотря на то, что ООН, международные организации и многие государства имеют с талибами официальные контакты, правительство, созданное движением официально не признано никем из них, а основные лидеры движения находятся под санкциями ООН.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, КАТАР, США


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