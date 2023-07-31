Талибы и представители США завершили переговоры в Дохе

Делегация контролирующего Афганистан движения "Талибан" в столице Катара Дохе завершила переговоры с представителями США, стороны обсудили снятие санкций, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

"Делегация Исламского Эмирата Афганистан (так талибы называют свое правительство- ИФ) во главе с министром иностранных дел мавлави Амир Ханом Муттаки провела переговоры с американской делегацией во главе со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом, а также пятнадцатью высокопоставленных лиц из различных ведомств этой страны. В составе афганской делегации помимо представителей министерства финансов и "Да Афганистан банка" были должностные лица посольства Афганистана и политического офиса в Катаре ", - сообщил Балхи в социальных сетях.

По его словам, среди важных вопросов, которые затронули на переговорах, были гуманитарная помощь населению Афганистана, свобода передвижения и доступ афганцев к консульским службам по всему миру, снятие большинства ограничений для афганских банков, облегчающих операции.

Обе стороны акцентировали внимание на необходимость продолжении таких встреч для достижения взаимопонимания и взаимодействия.

Движение "Талибан" захватило Афганистан в августе 2021 года вслед за тем, как после 20 летнего присутствия США, их союзники по коалиции, а также поддерживаемое ими правительство Афганистана спешно покинули страну.

Несмотря на то, что ООН, международные организации и многие государства имеют с талибами официальные контакты, правительство, созданное движением официально не признано никем из них, а основные лидеры движения находятся под санкциями ООН.

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