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Дальнее зарубежье 21.09.2023 22:01

В ООН призывают талибы соблюдать права задержанных

Миссия ООН призвала талибов принять срочные и ускоренные меры по прекращению пыток и защите прав задержанных.

Согласно новому докладу, опубликованному сегодня, Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) задокументировала более 1600 случаев нарушений прав человека, совершенных де-факто властями Афганистана во время ареста и последующего задержания отдельных лиц.

Отмечается, что отчет Службы по правам человека МООНСА охватывает период с 1 января 2022 года по 31 июля 2023 года, при этом случаи зарегистрированы в 29 из 34 провинций Афганистана.

"Почти 50% этих нарушений составляют акты пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. В подавляющем большинстве случаев это происходило на протяжении всего процесса ареста и содержания под стражей в местах содержания под стражей, находящихся в ведении де-факто Министерства внутренних дел (МВД) и де-факто Главного управления разведки (ГСБ). Редкие случаи были зарегистрированы в тюрьмах, находящихся в ведении де-факто Управления тюремной администрации (OPA)", - говорится в документе.

В отчете говорится, что в попытках получить признания или другую информацию задержанные подвергались сильной боли и страданиям посредством физических избиений, электрошока, удушения, принятия стрессовых положений и принудительного заглатывания воды, а также завязывания глаз и угроз. Нарушения процессуальных гарантий, включая отказ в доступе к адвокатам, являются нормой.

"Эти нарушения произошли, несмотря на издание директив де-факто властей, направленных на лучшую защиту прав человека задержанных и регулирование поведения сотрудников службы безопасности", - говорится в отчете.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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