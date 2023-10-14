ООН призывает выделить более $14 млн пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призывает выделить $14,4 млн для помощи пострадавшим от недавних землетрясений на западе Афганистана, сообщает сайт организации.

"Сотни тысяч людей в провинции Герат пострадали и нуждаются в немедленной помощи. В результате землетрясений, последовавших одно за другим, погибли более тысячи человек, еще тысячи получили ранения. Эти цифры, скорее всего, будут только увеличиваться", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь УВКБ ООН Юджин Бюн заявил, что людям требуются аварийные убежища, обогреватели, кухонная мебель, чистая вода, продукты питания и теплая одежда в преддверии холодных зимних месяцев.

По его словам, переполненные больницы нужно обеспечить дополнительными жилыми блоками, чтобы разместить в них пострадавших от землетрясений, так как люди сейчас под открытым небом и ночуют, и получают медицинскую помощь.

"Меры необходимо принять уже сейчас, до наступления суровой зимы", - добавил Бюн.