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Дальнее зарубежье 26.08.2023 22:25

Талибы отвергли доклад Совбеза ООН об угрозах, исходящих от ИГИЛ из Афганистана миру

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" сочло необоснованным доклад Совбеза ООН об угрозах, исходящих от ИГИЛ ("Исламское государство") из Афганистана миру.

"Послы в Совете Безопасности ООН были проинформированы двумя высокопоставленными должностными лицами по борьбе с терроризмом об угрозах, исходящих от ДАИШ (ИГИЛ), включая присутствие 20 группировок в нашей стране, разработку оружия и заявления об увеличении оперативных возможностей ИГИЛ. Исламский Эмират Афганистан (так называют талибы свое правительство - ИФ) вновь отвергает эти необоснованные обвинения, призывая к прозрачному участию в таких вопросах", - говорится в заявлении движения.

Талибы заявляют, что "любой, кто делает такие необоснованные заявления, либо не имеет информации, либо укрепляет боевой дух ДАИШ, который наглеет от такого рода пропаганды, провоцирует нестабильность в регионе".

"Тот факт, что деятельность ДАИШ в Афганистане за последний год сведена к нулю, а международная организация публикует такую недокументированную и негативную пропаганду и не может предоставить этому доказательства, ставит статус этой организации под вопрос", - сказано в документе.

Талибы заявляют, что за последние два года их силы безопасности провели сотни операций против незаконных вооруженных групп и ИГИЛ, "были захвачены боеприпасы и уничтожены оперативные возможности ДАИШ".

В то же время талибы подчеркнули, что односторонние санкции ООН и других сторон в отношении Афганистана, замораживание активов являются основной причиной сложной гуманитарной ситуации в стране, которая негативно отразилась на жизни простых афганцев, стабильности.

"Мы требуем срочного изменения этой ситуации", - говорится в заявлении, которое от имени движения опубликовал в социальных сетях официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ООН, ЗАЯВЛЕНИЕ


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