Лидеры США и Катара обсудили освобождение удерживаемых ХАМАС заложников - Белый дом

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщает Белый дом.
"Лидеры двух стран обсудили срочные усилия по обеспечению освобождения всех оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС, включая американских граждан", - говорится в сообщении
Кроме того, они затронули "продолжающиеся усилия по содействию увеличению и устойчивому притоку жизненно необходимой гуманитарной помощи в Газу".
Тем временем катарское государственное информационное агентство QNA сообщило, что в ходе переговоров лидеры Катара и США подчеркнули важность совместных посреднических усилий "для успокоения ситуации и достижения постоянного прекращения огня".
Катар, наряду с Египтом, выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС.
Катар и Египет пытаются заключить вторую сделку, чтобы обеспечить освобождение 129 заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на паузу в войне, которая, как они надеются, приведет к постоянному прекращению огня.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.
Лукашенко планирует визит в Азербайджан
В Карабах и В.Зангезур уже вернулись 4,5 тыс. человек - Госкомитет
Алиев принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге
Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2024г
Новак: нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023г составят порядка 9 трлн рублей - уровень 2021г
Власти Азербайджана продлили до 2027г действие льгот по НДС при импорте в страну ряда материалов и сырья
ИИ-стартапы в 2023 году привлекли инвестиции на рекордные $27 млрд
Bristol Myers покупает разработчика радиоактивных противораковых препаратов RayzeBio за $4,1 млрд
ГААД получит 1,4 млн манатов на капремонт автодороги в Гейчайском районе
Алиев заложил фундаменты ряда сел Агдамского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти прошла информационная сессия по устойчивому развитию
AccessBank и BlueOrchard: новый этап развития с кредитом на $10 млн для поддержки малого бизнеса в Азербайджане
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности