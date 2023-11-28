Глава ЦРУ прибыл в Катар для переговоров по освобождению заложников ХАМАС

Директор ЦРУ Уильям Бернс находится в Катаре для обсуждения вопроса освобождения заложников ХАМАС и конфликта в секторе Газа, сообщает во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Катар для переговоров с израильскими и катарскими официальными лицами по продолжающемуся освобождению заложников ХАМАС, а также по другим аспектам войны в секторе Газа", - приводит издание слова человека, знакомого с ситуацией.
Это уже вторая поездка Бернса на Ближний Восток меньше чем за три недели. Ожидается, что в Дохе он встретится с высокопоставленными катарскими официальными лицами, которые имеют тесную связь с лидерами ХАМАС, а также с директором "Моссада" Давидом Барнеа.
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