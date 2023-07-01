Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

30.06 $/bbl +/- WTI 70.64 +0.78 Brent 75.41 +0.90

Дальнее зарубежье 01.07.2023 11:25

Глава ЦРУ обсудил в Киеве украинскую стратегию ведения боевых действий и планы в отношении мирных переговоров с Россией

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время секретного визита в Украину ранее в июне обсудил с украинскими чиновниками стратегию ведения боевых действий и возможные переговоры с Москвой, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

"Целью визита было подтвердить приверженность администрации Байдена обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя", - пишет издание.

Как утверждается в публикации, встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и высшими должностными лицами разведки Украины проходили "в критический момент конфликта, когда украинские силы изо всех сил пытаются получить преимущество на ранней стадии своего долгожданного контрнаступления".

"В Киеве Бернсу выразили (...) уверенность в достижении своей цели: вернуть значительную территорию к осени; переместить артиллерийские и ракетные системы вблизи линии границы с Крымом, продвинуться дальше в восточную Украину, а затем начать переговоры с Москвой", - сообщили источники газеты.

The Washington Post отмечает, что Зеленский и его команда "находятся под чрезвычайным давлением со стороны западных стран, которые предоставили Киеву современное вооружение на миллиарды долларов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЦРУ, УКРАИНА, ВИЗИТ


Похожие новости


Глава ЦРУ выразил Эр-Рияду разочарование из-за его сближения с Ираном и Сирией Тегеран еще не принял решение о возобновлении оружейной ядерной программы Директор ЦРУ обсуждает в Анкаре с Нарышкиным ситуацию с задержанными в РФ американцами В ЦРУ создают подразделение по борьбе с угрозами со стороны Китая Глава ЦРУ встретился в Кабуле с одним из лидеров талибов Барадаром Происхождение COVID-19 может так и остаться неизвестным, предполагает глава ЦРУ Глава ЦРУ предположил причастность России к "гаванскому синдрому", однако признал преждевременность любых выводов Директор ЦРУ заявил, что действия властей РФ против хакеров покажут степень серьезности намерений Москвы ЦРУ создает группу для расследования причин "гаванского синдрома" у американских чиновников - СМИ Директор ЦРУ встретилась с правительственными чиновниками в Афганистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az