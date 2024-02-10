США планируют направить шефа ЦРУ в Каир для продвижения переговоров по сектору Газа

Директор ЦРУ Билл Бернс на следующей неделе, как ожидается, отправится в Каир для встреч с египетскими официальными лицами в рамках усилий по началу переговоров по новому соглашению об освобождении заложников, остающихся в секторе Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

Портал пишет, что "Белый дом признает, что сделка с заложниками является единственным способом добиться прекращения огня в Газе, о чем говорят официальные представители".

Израильский чиновник сообщил Axios, что ранее на этой неделе Израиль информировал египетских и катарских посредников, что он отвергает большинство требований ХАМАС по сделке с заложниками, но все же готов начать переговоры на основе первоначального предложения, выдвинутого две недели назад. Это предложение предусматривает трехэтапную сделку, которая включала бы шестинедельное прекращение огня и поэтапное освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных.

Делегация ХАМАС провела в Каире переговоры с высокопоставленными представителями египетской разведки и обсудила сделку с заложниками и потенциальные пути продвижения вперед, отмечает портал, ссылаясь на заявления официальных представителей Египта и ХАМАС.

Высокопоставленный член руководства ХАМАС сообщил телеканалу CNN, что делегация движения по окончании переговоров уже покинула Каир.