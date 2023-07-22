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Глава ЦРУ Бернс станет членом кабинета Байдена

Президент США Джо Байден предложил директору ЦРУ Уильяму Бернсу стать членом его кабинета, сообщает Белый дом.

"Я рад сообщить, что пригласил директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса стать членом моего кабинета", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Этот шаг на практике несильно изменит роль Бернса, который и дальше продолжит руководить ЦРУ, отмечает The Washington Post.

"Теперь Бернс будет участвовать в заседаниях кабинета президента вместе с госсекретарем и министрами, а также директором Национальной разведки Эврил Хэйнс, с которой он тесно сотрудничает. Однако не предполагается, что Бернс возьмет на себя какие-либо политические обязанности", - отмечается в статье.

Кабинет президента США включает высших должностных лиц исполнительной ветви федерального правительства, которых назначает американский лидер с согласия Сената.

В текущий состав кабинета Байдена входят вице-президент США, 15 министров, включая госсекретаря и генпрокурора.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ЦРУ


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