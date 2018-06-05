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Дальнее зарубежье 05.06.2018 14:00

Саудовская Аравия перехватила выпущенную йеменскими мятежниками ракету

Саудовская Аравия заявила о перехвате баллистической ракеты, выпущенной по саудовскому городу Янбу-эль-Бахру йеменскими повстанцами-хуситами, сообщает во вторник информагентство SPA со ссылкой на заявление представителя арабской коалиции Турки аль-Малики.

По его данным, жертв в результате инцидента нет.

Ранее в мае Саудовские ПВО также перехватили ракету, которую запустили йеменские повстанцы. Тогда части сбитой ракеты типа "Бадр-1" были обнаружены на территории округа Наджран на юго-западе страны.

Эр-Рияд обвиняет Тегеран в снабжении хуситов баллистическими ракетами, в Иране эти обвинения отвергают.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает правительственные силы. За время конфликта более 10 тыс. человек погибли, 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, РАКЕТА, ХУСИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]