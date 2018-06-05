Саудовская Аравия перехватила выпущенную йеменскими мятежниками ракету

Саудовская Аравия заявила о перехвате баллистической ракеты, выпущенной по саудовскому городу Янбу-эль-Бахру йеменскими повстанцами-хуситами, сообщает во вторник информагентство SPA со ссылкой на заявление представителя арабской коалиции Турки аль-Малики.
По его данным, жертв в результате инцидента нет.
Ранее в мае Саудовские ПВО также перехватили ракету, которую запустили йеменские повстанцы. Тогда части сбитой ракеты типа "Бадр-1" были обнаружены на территории округа Наджран на юго-западе страны.
Эр-Рияд обвиняет Тегеран в снабжении хуситов баллистическими ракетами, в Иране эти обвинения отвергают.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает правительственные силы. За время конфликта более 10 тыс. человек погибли, 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.
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