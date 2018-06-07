Новым главой представительства Эстонии в Азербайджане назначен Вахор Соузар

Временным поверенным в делах Эстонии в Азербайджане назначен Вахор Соузар.

На данном посту он заменит Индрека Киверика.

"Вахор Соузар назначен новым временным поверенным Эстонии в Азербайджана. До этого он работал в России по линии ЕС и был представителем Эстонии в Афганистане. Последняя его должность – заместитель посла в Финляндии", сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" И.Киверик.

В.Соузар приступит к исполнению своих обязанностей в Азербайджане с августа 2018 года.

И.Киверик добавил, что он получил новое назначение – в МИД Эстонии, где будет заниматься вопросами Восточной Азии и Китая.

Ф.Исазаде