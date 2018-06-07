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Внешняя политика 07.06.2018 17:23

Новым главой представительства Эстонии в Азербайджане назначен Вахор Соузар

Временным поверенным в делах Эстонии в Азербайджане назначен Вахор Соузар.

На данном посту он заменит Индрека Киверика.

"Вахор Соузар назначен новым временным поверенным Эстонии в Азербайджана. До этого он работал в России по линии ЕС и был представителем Эстонии в Афганистане. Последняя его должность – заместитель посла в Финляндии", сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" И.Киверик.

В.Соузар приступит к исполнению своих обязанностей в Азербайджане с августа 2018 года.

И.Киверик добавил, что он получил новое назначение – в МИД Эстонии, где будет заниматься вопросами Восточной Азии и Китая.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭСТОНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]