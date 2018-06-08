Пресс-релиз

12 июняв Азербайджанской государственной академии художеств стартует V ежегодный фестиваль детского и юношеского изобразительного творчества «Saf rənqlər», организованный при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов