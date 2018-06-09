Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 12 Июн 17° 24° 13 Июн 17° 27°

Дальнее зарубежье 09.06.2018 19:43

Путин: Монголия предложила провести нефте- и газопроводы из РФ в Китай по территории их республики, идею поддерживаем

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею монгольских партнеров, предложивших свою территорию для строительства нефте- и газопроводов из России в Китай.

"Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование", - сказал В.Путин в ходе трехсторонней встречи с главами КНР и Монголии в Циндао.

Слова президента РФ приводятся на сайте Кремля.

В.Путин отметил также важность разработки трансграничных экологических программ, ориентированных на сохранение уникальной флоры и фауны, на развитие охраняемых природных территорий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КНР, МОНГОЛИЯ, ТРУБОПРОВОДЫ


Похожие новости


Путин и Си Цзиньпин 8 июня в Пекине обсудят ситуацию в Сирии, АТР и СВПД - Ушаков Путин посетит Китай с государственным визитом накануне саммита лидеров ШОС - газета Большая поездка Путина в Китай начнется 3 сентября, запланировано много контактов - Кремль Путин: на повестке дня поставки в Китай российских ракетных двигателей Путин: генеральный путь развития в мировой экономике, взаимодействия РФ с Китаем - постепенное снятие всяческих барьеров Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего партнерства - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]