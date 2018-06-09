Путин: Монголия предложила провести нефте- и газопроводы из РФ в Китай по территории их республики, идею поддерживаем

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею монгольских партнеров, предложивших свою территорию для строительства нефте- и газопроводов из России в Китай.

"Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование", - сказал В.Путин в ходе трехсторонней встречи с главами КНР и Монголии в Циндао.

Слова президента РФ приводятся на сайте Кремля.

В.Путин отметил также важность разработки трансграничных экологических программ, ориентированных на сохранение уникальной флоры и фауны, на развитие охраняемых природных территорий.