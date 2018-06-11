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11.06.2018 16:22

В Баку открылась фотовыставка Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле!»

11 июня с.г., в преддверии Дня России, в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась выставка российского фотохудожника Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле!».

Фотовыставка была создана к Году экологии в России и уже экспонировалась на многочисленных площадках в разных странах мира. В собранных в ней фотографиях автор передает великолепие и неповторимость огромного мира с самобытной культурой и историей, открывая в самом, на первый взгляд, обыденном удивительную красоту каждого мгновения жизни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]