В Баку открылась фотовыставка Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле!»

11 июня с.г., в преддверии Дня России, в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась выставка российского фотохудожника Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле!».

Фотовыставка была создана к Году экологии в России и уже экспонировалась на многочисленных площадках в разных странах мира. В собранных в ней фотографиях автор передает великолепие и неповторимость огромного мира с самобытной культурой и историей, открывая в самом, на первый взгляд, обыденном удивительную красоту каждого мгновения жизни.