Новым главным тренером мадридского "Реала" станет главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, сообщила во вторник пресс-служба футбольного клуба.
"Лопетеги станет тренером "Реала" после окончания чемпионата мира 2018 года. Он будет тренировать основной состав в течении трех последующих сезонов", - говорится в сообщении.
"Реал" до недавнего времени тренировал француз Зинеддин Зидан, который оставил свой пост после выигрыша командой Лиги чемпионов УЕФА.
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