Новым главным тренером мадридского "Реала" станет главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, сообщила во вторник пресс-служба футбольного клуба.

"Лопетеги станет тренером "Реала" после окончания чемпионата мира 2018 года. Он будет тренировать основной состав в течении трех последующих сезонов", - говорится в сообщении.

"Реал" до недавнего времени тренировал француз Зинеддин Зидан, который оставил свой пост после выигрыша командой Лиги чемпионов УЕФА.