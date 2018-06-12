Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0271 GBR   2.2716 TRY   0.3759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 24° Завтра 17° 27° 15 Июн 18° 28° 16 Июн 19° 29°

Спорт 12.06.2018 19:42

Главный тренер сборной Испании Лопетеги возглавит "Реал" после ЧМ-2018

Новым главным тренером мадридского "Реала" станет главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, сообщила во вторник пресс-служба футбольного клуба.

"Лопетеги станет тренером "Реала" после окончания чемпионата мира 2018 года. Он будет тренировать основной состав в течении трех последующих сезонов", - говорится в сообщении.

"Реал" до недавнего времени тренировал француз Зинеддин Зидан, который оставил свой пост после выигрыша командой Лиги чемпионов УЕФА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛ, ТРЕНЕР


Похожие новости


Зидан объявил об уходе из "Реала" По три футболиста "Реала" и "Барселоны" вошли в состав сборной Испании на контрольный матч с Россией В футбольном клубе "Барселона" ликвидируют последствия хакерской атаки Суд в Испании заменил штрафом тюремный срок Месси за уклонение от уплаты налогов Жозе Моуринью заподозрили в неуплате налогов в размере 3,3 млн евро ФК "Барселона" намерен увеличить выручку до $1 млрд к 2021 году

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]