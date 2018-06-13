В Баку горит лако-красочный цех, пожар локализован – МЧС Азербайджана

В Бинагадинском районе Баку в среду вспыхнул пожар в лако-красочном цеху, сообщает МЧС республики.

"В лако-красочном цехе произошел пожар. В настоящее время к месту пожара привлечены пожарные расчеты МЧС", - отмечается в сообщении.

По данным МЧС, пожар локализован.

"Рисков для распространения огня нет. Позже будет предоставлена дополнительная информация", - подчеркивает МЧС.

А.Азизов