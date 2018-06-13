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Происшествия 13.06.2018 16:16

В Баку горит лако-красочный цех, пожар локализован – МЧС Азербайджана

В Бинагадинском районе Баку в среду вспыхнул пожар в лако-красочном цеху, сообщает МЧС республики.

"В лако-красочном цехе произошел пожар. В настоящее время к месту пожара привлечены пожарные расчеты МЧС", - отмечается в сообщении.

По данным МЧС, пожар локализован.

"Рисков для распространения огня нет. Позже будет предоставлена дополнительная информация", - подчеркивает МЧС.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦЕХ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]