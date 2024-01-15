Пожар в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку полностью потушен - МЧС Азербайджана

Пожар в мебельном цеху, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, полностью потушен, сообщает МЧС Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва в понедельник в мебельном цеху, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, по предварительным данным из-под завалов извлечены тела трех погибших.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана сообщается, что в результате инцидента пострадали 24 человека. Из них 6 человек после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой, лечение остальных 18 пострадавших продолжается в больнице. Состояние их стабильное.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц).

Для установления причины взрыва, размера ущерба, а также других вопросов, связанных с делом, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Б.Рустамбеков