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ТЭК 13.06.2018 18:30

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2017г составил 795 тыс. баррелей – ВР

Согласно статистическому обзору мировой энергетики ВР 2018 суточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2017 году составил 795 тыс. баррелей, что на 5,1% меньше показателя 2016 года.

В целом, добыча нефти в Азербайджане в 2017 году составила 39,2 млн тонн, что на 5,2% меньше чем в 2016 году.

Согласно отчету ВР, запасы нефти в Азербайджане на начало 2018 года оцениваются в 7 млрд баррелей (1 млрд тонн), что составляет 0,4% от мировых запасов нефти.

Доказанные запасы газа в Азербайджане, согласно отчету ВР, оценены в 1,3 трлн кубометров, что составляет 0,7% от мировых запасов.

«В 2017 году в Азербайджане было добыто 17,7 млрд кубометров газа, что 2,7% меньше чем в 2016 году. При этом потребление в прошлом году составило 10,6 млрд кубометров против 10,9 млрд в 2016 году», - отмечается в отчете.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВР, ОТЧЕТ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]