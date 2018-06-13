Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2017г составил 795 тыс. баррелей – ВР

Согласно статистическому обзору мировой энергетики ВР 2018 суточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2017 году составил 795 тыс. баррелей, что на 5,1% меньше показателя 2016 года.

В целом, добыча нефти в Азербайджане в 2017 году составила 39,2 млн тонн, что на 5,2% меньше чем в 2016 году.

Согласно отчету ВР, запасы нефти в Азербайджане на начало 2018 года оцениваются в 7 млрд баррелей (1 млрд тонн), что составляет 0,4% от мировых запасов нефти.

Доказанные запасы газа в Азербайджане, согласно отчету ВР, оценены в 1,3 трлн кубометров, что составляет 0,7% от мировых запасов.

«В 2017 году в Азербайджане было добыто 17,7 млрд кубометров газа, что 2,7% меньше чем в 2016 году. При этом потребление в прошлом году составило 10,6 млрд кубометров против 10,9 млрд в 2016 году», - отмечается в отчете.

Б.Рустамбеков