Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2017г составил 795 тыс. баррелей – ВР

Согласно статистическому обзору мировой энергетики ВР 2018 суточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2017 году составил 795 тыс. баррелей, что на 5,1% меньше показателя 2016 года.
В целом, добыча нефти в Азербайджане в 2017 году составила 39,2 млн тонн, что на 5,2% меньше чем в 2016 году.
Согласно отчету ВР, запасы нефти в Азербайджане на начало 2018 года оцениваются в 7 млрд баррелей (1 млрд тонн), что составляет 0,4% от мировых запасов нефти.
Доказанные запасы газа в Азербайджане, согласно отчету ВР, оценены в 1,3 трлн кубометров, что составляет 0,7% от мировых запасов.
«В 2017 году в Азербайджане было добыто 17,7 млрд кубометров газа, что 2,7% меньше чем в 2016 году. При этом потребление в прошлом году составило 10,6 млрд кубометров против 10,9 млрд в 2016 году», - отмечается в отчете.
Б.Рустамбеков
Визит президента Армении на оккупированные территории Азербайджана провокация – МИД Азербайджана
Баку и Москва завершили I этап демаркации госграницы – МИД Азербайджана
Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Инфантино надеется, что замена тренера до старта чм-2018 сыграет на руку сборной Испании
Бывший футболист "Реала" Йерро возглавил сборную Испании по футболу
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Помпео ожидает новых консультаций с КНДР на следующей неделе
Македонский президент отказался подписывать соглашение о новом наименовании страны
США надеются на существенное ядерное разоружение КНДР за 2,5 года
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell оказала поддержку жителям районов, пострадавших в результате стихийных бедствий
Железнодорожники Азербайджана и Италии обсудили перспективы сотрудничества
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений