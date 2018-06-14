"Лаборатория Касперского" и производитель автокомпонентов создали СП для обеспечения IT-безопасности промышленных систем

Антивирусная компания "Лаборатория Касперского" создала совместное предприятие с производителем автомобильных компонентов НПП "ИТЭЛМА", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
СП было учреждено 7 июня, оно получило название ООО "Научно-производственное объединение "Адаптивные промышленные технологии". В качестве основного вида деятельности ООО указана разработка компьютерного программного обеспечения.
"Лаборатория Касперского" и НПП "ИТЭЛМА" получили в СП по 50%.
В пресс-службе "Лаборатории Касперского" сообщили "Интерфаксу", что СП создано для комплексного применения технологий киберзащиты в промышленных системах. Организация будет сотрудничать с другими участниками рынка - с целью создания инновационных продуктов и технологий.
"Лаборатория Касперского" и НПП "ИТЭЛМА" зарегистрировали совместную компанию ООО "Научно-производственное объединение "Адаптивные промышленные технологии" для комплексного применения киберзащищенных цифровых технологий в промышленных системах. Фокус компании направлен на создание новых образцов промышленного оборудования, интеллектуальных элементов автомобильной электронной системы и построения вертикальной системы управления жизненным циклом изделия с применением новейших технологий (цифровой двойник, искусственный интеллект и др.)", - рассказали в пресс-службе антивирусной компании. Подробнее о деятельности СП в "Лаборатории Касперского" пообещали рассказать на конференции ИННОПРОМ (пройдет 9-12 июля в Екатеринбурге).
ООО "Научно-производственное предприятие ИТЭЛМА" зарегистрировано в 2008 году. Компания специализируется на производстве автокомпонентов, которые поставляет российским производителям автомобилей, в том числе АвтоВАЗу и ГАЗу. На сайте предприятия указано, что его партнерами также является Renault.
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