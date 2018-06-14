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Дальнее зарубежье 14.06.2018 16:16

"Лаборатория Касперского" и производитель автокомпонентов создали СП для обеспечения IT-безопасности промышленных систем

Антивирусная компания "Лаборатория Касперского" создала совместное предприятие с производителем автомобильных компонентов НПП "ИТЭЛМА", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

СП было учреждено 7 июня, оно получило название ООО "Научно-производственное объединение "Адаптивные промышленные технологии". В качестве основного вида деятельности ООО указана разработка компьютерного программного обеспечения.

"Лаборатория Касперского" и НПП "ИТЭЛМА" получили в СП по 50%.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" сообщили "Интерфаксу", что СП создано для комплексного применения технологий киберзащиты в промышленных системах. Организация будет сотрудничать с другими участниками рынка - с целью создания инновационных продуктов и технологий.

"Лаборатория Касперского" и НПП "ИТЭЛМА" зарегистрировали совместную компанию ООО "Научно-производственное объединение "Адаптивные промышленные технологии" для комплексного применения киберзащищенных цифровых технологий в промышленных системах. Фокус компании направлен на создание новых образцов промышленного оборудования, интеллектуальных элементов автомобильной электронной системы и построения вертикальной системы управления жизненным циклом изделия с применением новейших технологий (цифровой двойник, искусственный интеллект и др.)", - рассказали в пресс-службе антивирусной компании. Подробнее о деятельности СП в "Лаборатории Касперского" пообещали рассказать на конференции ИННОПРОМ (пройдет 9-12 июля в Екатеринбурге).

ООО "Научно-производственное предприятие ИТЭЛМА" зарегистрировано в 2008 году. Компания специализируется на производстве автокомпонентов, которые поставляет российским производителям автомобилей, в том числе АвтоВАЗу и ГАЗу. На сайте предприятия указано, что его партнерами также является Renault.

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Тэги: РОССИЯ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]