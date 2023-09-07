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СНГ 07.09.2023 17:56

Минфин США внес 11 россиян в список санкций, касающихся киберпреступлений

Минфин США в четверг обновил список санкций, связанных с предполагаемыми преступлениями в киберпространстве, и внес в него 11 россиян, говорится в заявлении, распространенном ведомством.

Санкции затронули Михаила Чернова, Максима Галочкина, Максима Халиуллина, Артема Курова, Сергея Логунцова, Александра Можаева, Дмитрия Путилина, Максима Руденского, Михаила Царева, Вадима Валиахметова, Андрея Жукова.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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