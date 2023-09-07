Минфин США внес 11 россиян в список санкций, касающихся киберпреступлений

Минфин США в четверг обновил список санкций, связанных с предполагаемыми преступлениями в киберпространстве, и внес в него 11 россиян, говорится в заявлении, распространенном ведомством. Санкции затронули Михаила Чернова, Максима Галочкина, Максима Халиуллина, Артема Курова, Сергея Логунцова, Александра Можаева, Дмитрия Путилина, Максима Руденского, Михаила Царева, Вадима Валиахметова, Андрея Жукова.

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