Страховщики Азербайджана в январе-мае увеличили премии на 46%, сократили выплаты на 0,5%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-мае 2018 года составили 350 млн 821,2 тыс. манатов, что на 46,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 255 млн 408,5 тыс. манатов (рост на 47,9% - ИФ) или 72,8% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 138 млн 86,2 тыс. манатов (рост на 83,4%), по страхованию иное, чем жизнь - 117 млн 322,3 тыс. манатов (рост на 19,3%).

По обязательным видам страхования премии в январе-мае 2018 года составили 95 млн 412,7 тыс. манатов (рост на 41,4%).

За январь-май 2018 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 97 млн 450,1 тыс. манатов (спад на 0,5%).

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 69 млн 784,2 тыс. манатов (спад на 8,1%) или 71,6% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 37 млн 356,4 тыс. манатов (спад на 21,6%), по страхованию иное, чем жизнь - 32 млн 427,8 тыс. манатов (рост на 14,6%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-мае 2018 года составили 27 млн 666 тыс. манатов (рост на 25,9%).

На конец мая 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.

А.Азизов