Страховщики Азербайджана в 2023г увеличили премии на 25,9%, выплаты – на 35,6%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в 2023 году составили 1 млрд 222,5 млн манатов, что на 25,9% больше показателя 2022 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 888,1 млн манатов (рост на 22%) или 72,6% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 545,2 млн манатов (рост на 28,2%), по страхованию иному, чем жизнь – 342,9 млн манатов (рост на 13,2%).

По обязательным видам страхования премии составили 334,4 млн манатов (рост на 37,7%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали: по страхованию на дожитие (505 млн манатов), медицинскому страхованию (121 млн манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (170,9 млн манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 65,2% поступлений страховщиков.

В 2023 году страховщики на возмещение по страховым случаям направили 587,3 млн манатов, что на 35,6% больше показателя 2022 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 479,3 млн манатов (рост на 42%) или 81,6% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 294,8 млн манатов (рост на 20,5%), по страхованию иному, чем жизнь – 184,5 млн манатов (рост на 98,6%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 108 млн манатов (рост на 13,1%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (97,9 млн манатов), на дожитие (292,5 млн манатов) и медицинскому страхованию (82,4 млн манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 80,5% всех возмещений по рынку.

При этом выплаты по страхованию на дожитие в 2023 году увеличились на 20,8% по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году в Азербайджане деятельность осуществляли 20 страховых компаний. На конец 2023 года лицензию на деятельность имели 18 страховых компаний.

Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему собранных премий в 2023 году вошли: PASHA Heyat Sigorta – 517,5 млн манатов, PASHA Sigorta – 293,1 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 71,6 млн манатов, Qala Sigorta – 64,3 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 44,9 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 80,9% премий страховщиков за отчетный период.

В топ-5 страховщиков по объему выплат в 2023 году вошли: PASHA Heyat Sigorta – 266,2 млн манатов, PASHA Sigorta – 144 млн манатов, Azerbaycan Senaye Sigorta – 32,3 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 25,7 млн манатов и Xalq Sigorta – 22 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 83,5% премий страховщиков за 2023 год.

Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам 2023 года составила 0,99%.

Р.Ахмедов