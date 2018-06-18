Зять испанского короля явился в тюрьму для отбывания заключения

Зять испанского короля, муж инфанты Кристины Иньяки Ундаргарин явился в понедельник в тюрьму провинции Авила, сообщает в понедельник газета "Паис".

По ее данным, И.Урдангарин прибыл в Мадрид из Женевы вечером в воскресенье. В Швейцарии И.Урдангарин провел со своей супругой и четырьмя детьми конец прошлой недели, чтобы, как отмечает газета, скрыться от журналистов.

Судебные власти Пальмы (Балеарские острова) 13 июня дали И.Ундаргарину пять дней на то, чтобы он добровольно явился в любую тюрьму Испании.

Ранее Верховный суд Испании признал его виновным по коррупционному делу, связанному с фондом Ноос, и приговорил к пяти годам и 10 месяцам заключения.

В отношении И.Урдангарина были выдвинуты обвинения в том, что его спортивный фонд Ноос, зарегистрированный как некоммерческая организация, использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на его личные счета.

Уголовное дело было открыто в 2010 году судьей, который расследовал коррупцию среди чиновников на Балеарских островах.