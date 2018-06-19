В Белоруссии нашли захоронение 800 жертв расстрелов времен ВОВ, а также останки солдат русской императорской армии

На территории белорусского города Несвиж (Минская область) 52-й специализированный батальон Минобороны Беларуси с мая ведет раскопки на ранее неизвестном крупном захоронении времен Великой Отечественной войны. По предварительной оценке, в захоронении покоятся останки более 800 жертв расстрела.

"В Несвиже с мая этого года ведутся работы на ранее не известном захоронении жертв, которые были расстреляны немецко-фашистскими захватчиками. Уже извлечены останки более 650 погибших", - сообщил на пресс-конференции во вторник начальник управления по увековечиванию памяти защитников отечества и жертв войн Минобороны Беларуси Сергей Воронович.

Он уточнил, что извлекаются останки красноармейцев и мирных жителей. По его оценке, предстоит извлечь еще порядка 150-200 останков.

С.Воронович сообщил, что раскопки ведутся на северной окраине Несвижа, в песчаном карьере. Останки жертв расстрелов были найдены там, где поисковики рассчитывали обнаружить останки пяти-шести военнослужащих.

С.Воронович сообщил об еще одном найденном захоронении. Так, по его словам, на территории деревни Манковичи Поставского района (Витебская обл., Беларусь) были обнаружены останки военнослужащих русской императорской армии.

"В мае-июне в деревне Манковичи Поставского района были обнаружены останки 62 военнослужащих русской императорской армии", - сказал он.

По его словам, в специальных гильзах также были обнаружены записки, которые удалось прочитать и идентифицировать двух погибших. "Давно такого не было...в гильзах были записки, и мы смогли установить...рядовой Зайцев и старший унтер-офицер Большаков", - сообщил представитель Минобороны.