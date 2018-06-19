Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 21 Июн 11° 22 Июн

СНГ 19.06.2018 17:53

В Белоруссии нашли захоронение 800 жертв расстрелов времен ВОВ, а также останки солдат русской императорской армии

На территории белорусского города Несвиж (Минская область) 52-й специализированный батальон Минобороны Беларуси с мая ведет раскопки на ранее неизвестном крупном захоронении времен Великой Отечественной войны. По предварительной оценке, в захоронении покоятся останки более 800 жертв расстрела.

"В Несвиже с мая этого года ведутся работы на ранее не известном захоронении жертв, которые были расстреляны немецко-фашистскими захватчиками. Уже извлечены останки более 650 погибших", - сообщил на пресс-конференции во вторник начальник управления по увековечиванию памяти защитников отечества и жертв войн Минобороны Беларуси Сергей Воронович.

Он уточнил, что извлекаются останки красноармейцев и мирных жителей. По его оценке, предстоит извлечь еще порядка 150-200 останков.

С.Воронович сообщил, что раскопки ведутся на северной окраине Несвижа, в песчаном карьере. Останки жертв расстрелов были найдены там, где поисковики рассчитывали обнаружить останки пяти-шести военнослужащих.

С.Воронович сообщил об еще одном найденном захоронении. Так, по его словам, на территории деревни Манковичи Поставского района (Витебская обл., Беларусь) были обнаружены останки военнослужащих русской императорской армии.

"В мае-июне в деревне Манковичи Поставского района были обнаружены останки 62 военнослужащих русской императорской армии", - сказал он.

По его словам, в специальных гильзах также были обнаружены записки, которые удалось прочитать и идентифицировать двух погибших. "Давно такого не было...в гильзах были записки, и мы смогли установить...рядовой Зайцев и старший унтер-офицер Большаков", - сообщил представитель Минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВОЙНА, РАССТРЕЛ, ЗАХОРОНЕНИЕ


Похожие новости


Лукашенко пожаловался на дезориентацию белорусского общества в глобальной информационной войне Лукашенко призывает коллег по СНГ противостоять попыткам оправдания пособников нацизма

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]