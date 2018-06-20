Азербайджан закупает только современное вооружение – министр обороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что страна закупает только самые передовые виды вооружения.
"Информация о том, что Азербайджан закупает использованное вооружение исходит от спецслужб Армении. Азербайджан покупает только самое передовое вооружение – Полонезы, БМП-3, Солнцепек, танк Т-90", - сказал З.Гасанов на пресс-конференции в среду.
По его словам, Азербайджан продолжит закупать самое современное вооружение.
"Кроме того, мы тесно сотрудничаем министерством оборонной промышленности Азербайджана, продукция которого также отвечает современным требованиям. Они поставляют нам боеприпасы и другие необходимые компоненты вооружения", - добавил министр.
Ф.Исазаде
Участники ОПЕК+ 23 июня могут определить новые цели сделки
CQD увеличила в 2017г активы на 35%, акционерный капитал на 39%
Рост цен на нефть ставит под угрозу рост экономики - министр нефти Индии
ФИФА констатирует рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
В Барселоне снова протестуют против массового туризма
Причиной массового отравления работников хлопкового поля в Азербайджане могли стать пестициды – глава Минсельхоза
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Украинский суд 22 июня рассмотрит ходатайство защиты об изменении меры пресечения Савченко
Патрушев: СБ РФ продолжит ориентировать ведомства на поиск похищенных картин из российских музеев
Лавров отметил усилия Ягланда, направленные на урегулирование ситуации с российской делегацией в ПАСЕ
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
«AzerTelecom» расширяет свою инфраструктуру в Баку и регионах
SDL Nobel отпраздновала День национального спасения
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений