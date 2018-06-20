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Оборона 20.06.2018 12:41

Азербайджан закупает только современное вооружение – министр обороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что страна закупает только самые передовые виды вооружения.

"Информация о том, что Азербайджан закупает использованное вооружение исходит от спецслужб Армении. Азербайджан покупает только самое передовое вооружение – Полонезы, БМП-3, Солнцепек, танк Т-90", - сказал З.Гасанов на пресс-конференции в среду.

По его словам, Азербайджан продолжит закупать самое современное вооружение.

"Кроме того, мы тесно сотрудничаем министерством оборонной промышленности Азербайджана, продукция которого также отвечает современным требованиям. Они поставляют нам боеприпасы и другие необходимые компоненты вооружения", - добавил министр.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВООРУЖЕНИЕ, ЗАКУПКИ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]