Стороны конфликта в Восточной Гуте не пыталась защитить мирных граждан - ООН

Ни правительственные силы Сирии, ни оппозиционные силы, воевавшие за влияние в Восточной Гуте, не пытались защищать мирных граждан, и виновны в военных преступлениях во время осады района, говорится в докладе независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в Сирии, распространенном в среду.
"Совершенно отвратительно, что находившиеся в осаде мирные граждане подверглись бесконтрольным атакам и систематически не имели доступа к продуктам питания и медицинской помощи. Из финального этапа этой осады ясно, что ни одна из воюющих сторон не действовала в целях защиты гражданского населения", - отмечается в заявлении главы комиссии Паулу Пинейру, опубликованном на сайте организации.
Доклад подготовлен по просьбе Совета по правам человека ООН, он составлен на основе около 140 интервью, а также фотоснимков, видеозаписей, спутниковых снимков и данных медиков.
В нем говорится, что "сирийские правительственные войска и связанные с ними вооруженные силы совершали военные преступления и преступления против человечества в ходе длительной осады Восточной Гуты посредством тяжелых бомбардировок и преднамеренного лишения пищи около 265 тыс. человек".
В то же время, "около 20 тыс. мятежников, засевшие в осажденной зоне, некоторые из них принадлежащие к террористическим группировкам, вели артиллерийский огонь по расположенной поблизости столице Дамаску в ходе атак, калечивших и убивавших (граждан - ИФ), что равносильно военным преступлениям", отмечается в нем.
Кроме того, независимая комиссия ООН по расследованию нарушений в Сирии призвала "все стороны конфликта в Сирии воздержаться от осад в будущем". В докладе подчеркивается, что "суммарный физический и психологический вред, причиненный пятилетней осадой, продолжает негативно влиять на сотни тысяч сирийцев: мужчин, женщин, детей".
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