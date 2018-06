Компания Bakcell была награждена за рекордное количество ответов на обращения в социальных сетях

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, была в очередной раз награждена сертификатом Socially Devoted (социально-ориентированный).

Известная международная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности компаний всего мира в социальных сетях, проанализировала деятельность азербайджанских компаний в сети «Facebook» в первом квартале 2018 года. Согласно результатам данного мониторинга, компания продемонстрировала 100%-й результат по ответам на обращения абонентов на своей официальной странице в Facebook в период с января по март этого года. Отметим, что в прошлом году компания Bakcell удостоилась 4 подобных сертификатов, за количество ответов на вопросы, заданные пользователями в социальной сети Facebook. Тот факт, что на страницу Bakcell в Facebook подписано более 400 000 человек, делает это достижение еще более значимым.

Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell, с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также предоставления ответов на вопросы клиентов. Компания имеет активные страницы во многих популярных социальных сетях.

Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются одними из приоритетных направлений деятельности Bakcell. Стратегия обеспечения клиентской удовлетворенности компании основывается на опыте ведущих мировых компаний, а также на требованиях местного рынка и нуждах, и интересах представителей всех слоев населения страны.

Клиенты Bakcell имеют возможность связаться с компанией не только посредством Информационного Центра «555», работающего круглосуточно 7 дней в неделю, но и посредством официальной страницы компании в социальной сети Facebook, обеспечивающей рекордное 100%-ное реагирование на их обращения.

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

После того как услуги мобильного интернета стандарта 3G были признаны лучшими на рынке Азербайджана, 5 мая 2015 года Bakcell объявила о коммерческом запуске услуг стандарта 4G (LTE). Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети Интернет везде, где бы они ни находились. Сегодня, наряду с жителями Баку и Апшеронского полуострова, жители таких городов как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран и Сиазань имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89