Азербайджанская армия готова по приказу восстановить территориальную целостность страны – министр обороны

Азербайджанская армия готова освободить оккупированные территории и восстановить территориальную целостность страны, заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.
"Государство делает все необходимое для усиления потенциала армии. Сегодня в госбюджете Азербайджана военные расходы стоят на первом месте. С целью укрепления материально-технической базы нашей армии и модернизации вооружения, начиная с 2014 года в этом направлении осуществляются соответствующие мероприятия и эта деятельность будет продолжена", - пишет З.Гасанов в материале, опубликованном на сайте Минобороны.
По мнению министра, оснащенная самым современным вооружением и военной техникой, подготовленная с морально-психологической точки зрения азербайджанская Армия "готова и способна немедленно и с высоким профессионализмом выполнить любой приказ президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами.
"Я заверяю, что весь личный состав Армии готов оправдать оказанное ему доверие и восстановить территориальную целостность, освободив оккупированные территории", - подчеркнул министр.
Глава Минобороны отметил, что за короткое время, особенно в прифронтовой зоне, были построены и сданы в эксплуатацию около 40 новых военных городков. "В настоящее время ведутся заключительные работы в 5 воинских частях. До конца года планируется завершить строительство 4 новых военных городков", - указал он.
Кроме этого, на основании распоряжения Верховного главнокомандующего в скором времени планируется обеспечить постоянным жильем еще около 500 военнослужащих.
"Также планомерно осуществляются соответствующие меры с целью улучшения социально-бытового и продовольственного обеспечения военнослужащих воинских частей, расположенных в стационарных и полевых условиях, и подразделений на передовой", - отметил министр.
Ф.Исазаде
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