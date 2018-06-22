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ТЭК 22.06.2018 17:47

Члены ОПЕК будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100% - коммюнике

Члены ОПЕК будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100%, говорится в пресс-релизе по итогам очередного заседания организации.

Страны-члены ОПЕК отмечают улучшение ситуации на мировом нефтяном рынке, при этом считают, что для оценки состояния рынка нужны новые показатели.

Кроме того, было решено, что в состав ОПЕК войдет Республика Конго.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]