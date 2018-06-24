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Дальнее зарубежье 24.06.2018 17:54

В сирийском Идлибе террористы готовят провокацию, чтобы обвинить Россию - российские военные

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что в провинции Идлиб террористы и журналисты одной из ближневосточных стран совместно готовят провокационный репортаж, чтобы сфабриковать обвинения против России.

Как говорится в сообщении ЦПВС, поступившем в воскресенье в "Интерфакс", съемочной группой "информационного агентства одной из ближневосточных стран" совместно с террористами "Джабхат ан-Нусры" "проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и активному "восстановлению" террористами объектов гражданской инфраструктуры якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации".

"В качестве "подтверждающих кадров" также были отсняты жилые дома, ранее разрушенные боевиками в ходе боестолкновений с другими террористическими группировками", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, информация о провокации получена Центром по телефону от жителей Идлиба.

"Отснятые материалы, по словам сирийцев, планируется опубликовать в арабских и западных информационных ресурсах для очередных обвинений России, а также получения дополнительного финансирования формирований "Джабхат ан-Нусры" через западные неправительственные организации, действующие в провинции Идлиб", - заявили в ЦПВС.

По информации местных жителей, съемочная группа приезжала в провинцию в минувшую пятницу, отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]