В сирийском Идлибе террористы готовят провокацию, чтобы обвинить Россию - российские военные

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что в провинции Идлиб террористы и журналисты одной из ближневосточных стран совместно готовят провокационный репортаж, чтобы сфабриковать обвинения против России.
Как говорится в сообщении ЦПВС, поступившем в воскресенье в "Интерфакс", съемочной группой "информационного агентства одной из ближневосточных стран" совместно с террористами "Джабхат ан-Нусры" "проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и активному "восстановлению" террористами объектов гражданской инфраструктуры якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации".
"В качестве "подтверждающих кадров" также были отсняты жилые дома, ранее разрушенные боевиками в ходе боестолкновений с другими террористическими группировками", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, информация о провокации получена Центром по телефону от жителей Идлиба.
"Отснятые материалы, по словам сирийцев, планируется опубликовать в арабских и западных информационных ресурсах для очередных обвинений России, а также получения дополнительного финансирования формирований "Джабхат ан-Нусры" через западные неправительственные организации, действующие в провинции Идлиб", - заявили в ЦПВС.
По информации местных жителей, съемочная группа приезжала в провинцию в минувшую пятницу, отмечается в сообщении.
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