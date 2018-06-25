Володин: товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос за прошлый год на 30%

Товарооборот между РФ и Азербайджаном вырос за прошлый год более чем на 30%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что Азербайджан для России - стратегический партнер, что во многом определяет уровень отношений двух стран. В.Володин добавил, что за прошлый год товарооборот между РФ и Азербайджаном вырос более чем на 30%.
"Это очень хороший показатель развития наших отношений. Ну и такой, может быть, отчасти неожиданный показатель активизации наших отношений: поток российских туристов достиг 850 тысяч человек, и он существенно увеличился, в сравнении - рост на 18% предыдущими годами", - заявил В.Володин в интервью азербайджанскому телеканалу AZTV.
По словам политика, российские туристы чаще выбирают Азербайджан для отдыха, чем европейские страны, например, Болгарию, Черногорию и Чехию.
"Это очень хороший показатель, в основе которого лежит отношение наших граждан. Ведь когда мы говорим о товарообороте, это деловые отношения, когда есть элемент, в том числе целесообразности, выгоды. А когда речь идет о туризме, это значит нашим гражданам нравится приезжать в Азербайджан, здесь их хорошо принимают", - подчеркнул В.Володин.
Делегация ГД во главе с В.Володиным ранее провела встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В составе делегации, в том числе вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.
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